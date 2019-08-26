По амнистии к 75-летию Победы могут освободить только уголовников

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) разработал два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Совета Михаил Федотов. Амнистия будет касаться только уголовных статей.

"У нас есть два альтернативных варианта этой амнистии. Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный со всех точек зрения, доработать и передать президенту", - приводит его слова агентство РИА "Новости".

При этом говорить о том, на кого может распространяться амнистия, еще слишком рано, поскольку СПЧ не определился по данному вопросу. "Одно могу сказать определенно: мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией", - заключил Федотов.

Сейчас в СПЧ работают над новым Кодексом об административных правонарушениях. Особое внимание уделено включению в него общих норм, касающихся административной амнистии.