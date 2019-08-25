Мораторий на смертную казнь назвали инструментом, разрушающим Россию

Мораторий на смертную казнь был искусственно навязан России Западом и теперь разрушает страну. Такое мнение в интервью Telegram-каналу "Подъем" высказал депутат Государственной думы от ЛДПР Александр Шерин.

"Все эти вещи, навязанные нашей стране под псевдочеловеческими ценностями, которые пропагандирует Европа, делаются умышленно для разрушения нашей страны", - сказал депутат.

По словам парламентария, мораторий разрушает страну изнутри. Высшую меру наказания заслуживает тот, кто убил как минимум несколько человек, считает Шерин.

"Помните женщину, приезжую из Средней Азии, которая грудному ребенку голову отрезала? Ее нужно было при задержании просто застрелить. Жаль, что никто из силовиков не взял на себя смелость сделать это", - пожалел депутат.

При этом он отказался поднимать вопрос о введении смертной казни, поскольку этим должен заниматься президент. Россия фактически ввела мораторий на смертную казнь в 1996 году после вступления в Совет Европы.