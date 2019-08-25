Синоптики предупредили о похолодании в Москве в конце августа

В конце августа в Московском регионе ожидается значительное похолодание. Температура воздуха в столице не будет достигать 20 градусов уже с 28 числа. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

По данным специалистов, днем 26 и 27 августа температура воздуха прогреется до 21-23 градусов тепла, однако в среду в атмосфере над столицей расположится скандинавский антициклон, который прекратит осадки и понизит температуру ночью.

"В среду днем будет не выше плюс 15 - плюс 17 градусов. Холодно будет и в четверг: плюс 5 - плюс 7 градусов в ночные часы, и около плюс 16 - плюс 18 будет после полудня. Да и до конца календарного лета мы уже не увидим 20-градусные температуры", - отмечают синоптики.

В центре также добавили, что во второй половине недели на востоке Московской области в ранние утренние часы возможны первые заморозки.