Российский рок-музыкант и актер Петр Мамонов оказался в реанимации.
Об этом сообщается на официальной странице артиста в социальной сети Facebook.
Согласно предоставленной информации, 68-летний Мамонов пережил инфаркт. Из-за "тяжелого состояния здоровья" все ближайшие концерты музыканта будут отменены.
Напомним, что известность Петру Мамонову принесла созданная им музыкальная рок-группа "Звуки Му", а также главная роль в фильме Павла Лунгина "Остров".
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