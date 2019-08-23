На Украину с начала года не пустили более пяти тысяч россиян

Государственная пограничная служба Украины запретила с начала текущего года въезд 5662 россиянам, въехали 944 тысячи.

Как заявил глава пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко, основными причинами для отказа были нарушения правил въезда в Крым и Донбасс, а также "превышение срока пребывания на Украине во время последнего визита". Россиянам и другим иностранным гражданам, не оплатившим за это штраф, запретили въезд на три года.

По данным ведомства, число россиян, въезжающих на Украину с момента начала конфликта в Донбассе, уменьшилось примерно в 7 раз.