Государственная пограничная служба Украины запретила с начала текущего года въезд 5662 россиянам, въехали 944 тысячи.
Как заявил глава пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко, основными причинами для отказа были нарушения правил въезда в Крым и Донбасс, а также "превышение срока пребывания на Украине во время последнего визита". Россиянам и другим иностранным гражданам, не оплатившим за это штраф, запретили въезд на три года.
По данным ведомства, число россиян, въезжающих на Украину с момента начала конфликта в Донбассе, уменьшилось примерно в 7 раз.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.