Субъекты России имеют право самостоятельно определять размер должностных окладов чиновников. Об этом заявила пресс-служба Министерства труда России.
"В соответствии с законодательством, определение размеров должностных окладов и иных составляющих системы оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих относится к компетенции субъектов России и органов местного самоуправления", - отмечается в заявлении.
Таким образом в ведомстве прокомментировали данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о том, что самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (133 тысячи рублей), а самые низкие - в Псковской области и Забайкальском крае (18 тысяч рублей).
В целом по России чиновникам платят в среднем примерно 37 тысяч рублей. Такая зарплата на четверть уступает среднемесячной работников крупных и средних предприятий - 49,9 тыс. руб.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средняя зарплата врачей и медработников с высшим образованием в стране составляет 79,2 тысячи рублей.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.