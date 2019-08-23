Кадыров попросил построить скромную мечеть после его смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил построить небольшую мечеть в честь него после его кончины. Об этом он заявил во время открытия самой крупной мечети в Европе в чеченском городе Шали.

"Я попрошу свой любимый народ, которому я служу ради Всевышнего, чтобы, когда меня не станет, собрались и построили маленькую мечеть, названную моим именем. Это будет для меня большим подарком", - цитирует его слова агентство РИА "Новости".

Кадыров добавил, что народ Чечни будет и дальше "строить мечети, школы, больницы, чтобы жили дружно со всеми народами и представителями разных религий". По словам главы республики, он последнего момента держал в секрете название мечети, поскольку опасался, что ее строительство не удастся завершить.

"Я не заявил изначально, потому что в жизни всякое бывает, если бы вдруг не закончили, то осталось бы пятно на нашем народе. А если закончим и получится красиво, вот тогда назовем именем нашего пророка. До последнего мы никому не говорили о своем намерении", - объяснил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мечеть имени пророка Мухаммеда построена из белоснежного мрамора. Вокруг него выстроены 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки. Она вмещает 30 тысяч человек в своих стенах и 70 тысяч на верандах.

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