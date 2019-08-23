Скончался советский и российский режиссер Михаил Ведышев

На 65-ом году жизни скончался советский и российский режиссер, писатель, сценарист, художник Михаил Ведышев.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Михаил Ведышев родился 27 июня 1955 года в селе Алмазово Саратовской области. Окончил Пензенское художественное училище по специальности "театральный художник" и режиссерский факультет ВГИК.

Ведышев снял фильмы "Сделка", "Странник", "Кому на Руси жить…", "Бурса", "Сижу на нарах, как король…", "Своя чужая сестра" и сериал "Кромъ".

В 2013 году Михаил Ведышев издал сборник рассказов "Виксаныч".