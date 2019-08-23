На 65-ом году жизни скончался советский и российский режиссер, писатель, сценарист, художник Михаил Ведышев.
Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Михаил Ведышев родился 27 июня 1955 года в селе Алмазово Саратовской области. Окончил Пензенское художественное училище по специальности "театральный художник" и режиссерский факультет ВГИК.
Ведышев снял фильмы "Сделка", "Странник", "Кому на Руси жить…", "Бурса", "Сижу на нарах, как король…", "Своя чужая сестра" и сериал "Кромъ".
В 2013 году Михаил Ведышев издал сборник рассказов "Виксаныч".
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