Средняя цена букета на 1 сентября в Москве составит 800 рублей. Об этом сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
По ее словам, все зависит от возможностей родителей, можно подарить и один цветок, но именно букет в среднем обойдется в такую сумму и выше.
Сафронова рассказала агентству "Москва", что наиболее "модно" в последнее время стало дарить крашеные цветы, например, хризантемы.
Напомним, ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Чернышов предложил создать программу "Первосентябрьский капитал". В ее рамках, отметил он, родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребёнка в школу. Конкретную сумму парламентарий не назвал.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.