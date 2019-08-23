Букет к 1 сентября в Москве обойдется в среднем в 800 рублей

Средняя цена букета на 1 сентября в Москве составит 800 рублей. Об этом сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, все зависит от возможностей родителей, можно подарить и один цветок, но именно букет в среднем обойдется в такую сумму и выше.

Сафронова рассказала агентству "Москва", что наиболее "модно" в последнее время стало дарить крашеные цветы, например, хризантемы.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Чернышов предложил создать программу "Первосентябрьский капитал". В ее рамках, отметил он, родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребёнка в школу. Конкретную сумму парламентарий не назвал.