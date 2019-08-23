Кабмин предложил запретить антенны на фасадах исторических зданий

Правительство внесло на рассмотрение депутатов законопроект, который запрещает установку кондиционеров и спутниковых антенн на фасадах зданий культурного наследия. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Запрет распространяется на здания, входящие в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Под ограничения попадут блоки кондиционеров, антенны и другие технические средства. Исключение предусмотрено только для устройств охраны и сигнализации.

Устройства, которые уже установлены на фасадах таких жилых домов, будут демонтировать только при проведении реставрации объекта культурного наследия. Собственники нежилых объектов должны будут самостоятельно очистить фасады в течение полугода. Инициатива также предусматривает период, необходимый для осмотра состояния фасадов таких зданий и корректировки актов по историко-культурной экспертизе.

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