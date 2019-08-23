ГИБДД пересмотрит правила дорожного движения для электробайков и сегвеев к концу текущего года. Министерство транспорта уже подготовило соответствующий проект постановления. Об этом заявили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Накануне председатель комитета направил письмо министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову с просьбой внести поправки в правила дорожного движения с учетом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев в качестве средств передвижения.
В ведомствах сочли предложение депутатов "актуальным и требующим нормативно-правового регулирования". "МВД России планируется в 2019 году завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения", - отметили в ГИБДД.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в столичном ГИБДД рассматривают вопрос о закупке машин со спортивными двигателями. Об этом рассказал начальник московского управления инспекции генерал-майор Виктор Коваленко. По его словам, спорткары нужны "чтобы служба могла противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах".
Читайте также: Эксперт: уголовное наказание для стритрейсеров приведет к взяткам
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.