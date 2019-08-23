Пересмотр ПДД для электробайков и сегвеев завершится в конце года

ГИБДД пересмотрит правила дорожного движения для электробайков и сегвеев к концу текущего года. Министерство транспорта уже подготовило соответствующий проект постановления. Об этом заявили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Накануне председатель комитета направил письмо министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову с просьбой внести поправки в правила дорожного движения с учетом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев в качестве средств передвижения.

В ведомствах сочли предложение депутатов "актуальным и требующим нормативно-правового регулирования". "МВД России планируется в 2019 году завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения", - отметили в ГИБДД.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в столичном ГИБДД рассматривают вопрос о закупке машин со спортивными двигателями. Об этом рассказал начальник московского управления инспекции генерал-майор Виктор Коваленко. По его словам, спорткары нужны "чтобы служба могла противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах".

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