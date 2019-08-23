Россияне смогут возвращать покупки с AliExpress без объяснения причин

Торговая онлайн-площадка AliExpress упростила процедуру возврата товаров для россиян. Теперь любую покупку можно вернуть в течение двух недель после получения без объяснения причин.

Россия стала второй страной, где ввели подобную услугу. В тестовом режиме она будет доступна для 10 миллионов китайских товаров, однако в будущем распространится на весь ассортимент.

Покупатели смогут вернуть любые товары: аксессуары, одежду, обувь, ноутбуки и планшеты. Исключения составляют только нижнее белье, свадебные платья на заказ, электронные компоненты и смартфоны. Ограничений по стоимости для возврата нет.

Для отправки товара нужно будет открыть "спор" через службу поддержки, затем получить код и предъявить его в отделении "Почты России". Деньги вернутся на счет клиента сразу после доставки товара на склад. Срок возвращения средств будет зависеть от банка, выпустившего карту.

В AliExpress подчеркивают, что почти треть пользователей отказываются от покупки из-за сложностей с процедурой возврата. "Теперь мы снимем барьер перед опасениями не угадать с размером, цветом выбранной одежды, обуви или ноутбуком в подарок", - отмечается в сообщении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что интернет-магазин Ozon запустил услугу по доставке заказов до двери клиентов. Сейчас такая возможность в тестовом режиме доступна лишь ограниченной выборке клиентов в Москве.

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