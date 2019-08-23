Twitter обратился в Верховный суд России из-за штрафа в 3 тысячи рублей

Twitter обратился в Верховный суд России с требованием пересмотреть решение мирового суда Москвы, оштрафовавшего компанию на 3 тысячи рублей.

Штраф был назначен в связи с тем, что компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей. Аналогичный штраф получил и Facebook.

В декабре минувшего года Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook перенести персональные базы данных российских пользователей на территорию страны. Однако ведомство "не получило конкретного ответа" и инициировало административное производство в отношении компаний.

Напомним, закон о персональных данных вступил в силу с сентября 2015 года. Он обязывает хранить личные данные россиян только на территории страны. Все сайты-нарушители должны вноситься в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокироваться. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в апреле с предложением запретить иностранным компаниям без российского юридического лица доступ к данным граждан России выступила автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика".

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