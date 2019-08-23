Twitter обратился в Верховный суд России с требованием пересмотреть решение мирового суда Москвы, оштрафовавшего компанию на 3 тысячи рублей.
Штраф был назначен в связи с тем, что компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей. Аналогичный штраф получил и Facebook.
В декабре минувшего года Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook перенести персональные базы данных российских пользователей на территорию страны. Однако ведомство "не получило конкретного ответа" и инициировало административное производство в отношении компаний.
Напомним, закон о персональных данных вступил в силу с сентября 2015 года. Он обязывает хранить личные данные россиян только на территории страны. Все сайты-нарушители должны вноситься в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокироваться. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в апреле с предложением запретить иностранным компаниям без российского юридического лица доступ к данным граждан России выступила автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика".
Читайте также: Facebook опять "поделился" данными пользователей со злоумышленниками
Глава Facebook предложил властям активнее участвовать в регулировании интернета
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.