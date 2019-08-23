Почти треть россиян теряли деньги из-за телефонного мошенничества

Почти треть граждан России теряли деньги в результате телефонного мошенничества, при этом почти каждый десятый опрошенный потерял крупную сумму. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами "Лаборатории Касперского".

Как подчеркивается в исследовании, только 4% респондентов обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности телефонных мошенников. В компании напоминают, что мошенники звонят с поддельного номера либо с номера, который раньше действительно принадлежал банку, представляются сотрудниками финансовой организации и просят у жертвы пароль для входа в личный кабинет.

"Многие абоненты стремятся оградить себя от подобного общения. Так, 17% отметили, что используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 37% - встроенные средства телефона", - уточнили специалисты.

Каждый пятый опрошенный (21%) не применяет никаких специальных программ, а половина респондентов (51%) просто не отвечают, если видят на экране незнакомый номер. По данным компании, если абоненту звонят и сообщают, что с его карты проведена подозрительная операция, то с вероятностью более 90% это мошенники.

"Чтобы обезопасить себя, рекомендуем воспользоваться специальными решениями, которые в том числе помогают защититься от определенных форм мошенничества", - заключили в "Лаборатории Касперского".

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