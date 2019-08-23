Правительство продлило режим уничтожения санкционных продуктов

Действие правил уничтожения санкционной продукции в России продлено еще на один год. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции был введен летом 2014 года. В настоящее время подобные ограничения затрагивают продукцию из Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

Все ввезенные незаконным образом продукты уничтожаются. За время действия продовольственного эмбарго, Россельхознадзор уничтожил более 32 тысяч тонн продукции.

Напомним, в начале августа Министерство сельского хозяйство не поддержало идею запрета уничтожения "санкционики". В ведомстве посчитали, что такая мера приведет к увеличению нелегального оборота и сказаться на здоровье россиян. Запрещенные продукты ввозятся на территорию России без необходимых документов, а также могут содержать возбудители пищевых инфекций и организмы, вызывающие болезни у животных.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "санкционные продукты должны оставаться именно санкционными и не превращаться в поле деятельности для злоупотреблений".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вопрос о разрешении употребления в пищу изымаемых продуктов вместо их уничтожения необходимо проработать более качественно. Такое предложение высказал вице-премьер России Алексей Гордеев.

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