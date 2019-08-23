В сочинском зоопарке родился белый кенгуренок с розовыми глазами

В зоопарке сочинского санатория "Октябрьский" появился на свет белый кенгуренок ростом 5 сантиметров.

На странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что посетители уже могут его увидеть. Детеныш сразу залез в сумку к маме, в руки его взять пока не удается, поэтому пол не определили и имя еще не дали.

Директор санатория Ольга Заславская рассказала, что ранее у пары кенгуру рождались детеныши, но впервые появился на свет белый с розовыми глазами.

Придумать имя малышу предложили посетителям.