В зоопарке сочинского санатория "Октябрьский" появился на свет белый кенгуренок ростом 5 сантиметров.
На странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что посетители уже могут его увидеть. Детеныш сразу залез в сумку к маме, в руки его взять пока не удается, поэтому пол не определили и имя еще не дали.
Директор санатория Ольга Заславская рассказала, что ранее у пары кенгуру рождались детеныши, но впервые появился на свет белый с розовыми глазами.
Придумать имя малышу предложили посетителям.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.