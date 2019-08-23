Чуть больше половины опрошенных (57%) россиян подбирают себе лекарства при болезни самостоятельно, а не обращаются к врачам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами портала "Здоровье Mail.ru".
В больницы при плохом самочувствии обращаются только 28% респондентов, а 31% - обращаются к народным средствам, знахарям или целителям. Подавляющее большинство опрошенных (74%) отправляются к врачам только при странных симптомах и тяжелом состоянии. Каждый пятый участник опроса и вовсе избегает медиков.
Девять процентов используют для лечения народные средства, а пять процентов - лечатся исключительно гомеопатией, биологически активными добавками и народными рецептами. К фитотерапии и траволечению прибегают 22% респондентов. Продуктами пчеловодства лечатся 14%, мануальной терапией и гомеопатией - 7%. БАДы и средства для похудения в качестве профилактики пьют 62% опрошенных, еще 46% используют согревающие пояса из шерсти, браслеты из металлов и биомагниты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство здравоохранения подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов - запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.