Роспотребнадзор: комаров-переносчиков опасных вирусов на Кубани нет

В Краснодарском крае не выявлено новых видов насекомых, переносящих опасные вирусы, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что этим летом комаров больше чем обычно из-за не слишком жаркой и влажной погоды. Это объясняется тем, что при высокой температуре воздуха часть личинок гибнет.

"Никаких вспышек, никаких вирусов, лишь единичные случаи желтой лихорадки", - сказали в Роспотребнадзоре. Пресс-секретарь ведомства Ирина Воронкова добавила, что 7 человек заболели одной из самых опысных лихорадок - Западного Нила, но такое количество случаев фиксируется каждый год.

Ранее сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев заявил, что в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии попали насекомые, переносящие вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и другие опасные болезни. Причина этого - глобальное потепление.

Советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев сказал, что для профилактики нужно убирать мусор, улучшать экологию, "ведь где загрязнения, там комары".

В свою очередь экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал заявления об угрозе лихорадок "ненаучными". По его словам, ситуация полностью находится под контролем.

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