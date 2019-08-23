Министерство обороны Российской Федерации опубликовало архивные документы, связанные с освобождением от фашистов оккупированной Молдавии.
В российском оборонном ведомстве отметили, что самым интересным является документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР.
Генерал гарантировал при прекращении сопротивления сохранить жизнь, обеспечить безопасность и медицинскую помощь раненым. Также Федор Толбухин обещал вернуть военнопленных по окончанию войны "в любую страну по их желанию".
Согласно опубликованным Минобороны РФ данным, в плен в итоге попали 55,8 тысячи немецких и румынских солдат и офицеров.
Напомним, что завтра, 24 августа, отмечается освобождение Кишинева от немецко-румынский оккупации.
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