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В Британии подруги вскрыли тайник с "пугающе точными" предсказаниями

Общество print

В далеком 1997 году в Великобритании шестеро подруг закопали в деревне Хелсби Хилл капсулу времени.

В капсулу подружки положили постеры со своими кумирами, отрывки из личных дневников и записки, в которых предсказали судьбу каждой из них.

22 года спустя одна из шестерых девушек нашла остальных в социальной сети Facebook и предложила собраться и откопать капсулу времени. Их предсказания оказались "пугающе точными", сообщает британский таблоид The Mirror.

Одна из них действительно стала учительницей, как и предсказывали ей много лет назад ее подруги. Другая преподавала в течение долгих 13 лет — это для закадычных подружек также не стало сюрпризом.

Третья из подруг стала собачьим парикмахером, а 22 года назад девушки предположили, что она будет работать с животными. Четвертой из подружек пророчили работу в офисе и, как и во всех вышеперечисленных случаях, оказались правы.

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Темы судьба женщина послание британия великобритания капсула времени
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