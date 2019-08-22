Опрос: россияне больше всего любят итальянские и грузинские блюда

Любимыми иностранными кухнями россиян являются итальянская и грузинская. Это показало исследование, проведенное оргкомитетом фестиваля Delivery Fest и компанией ResearchMe.

В соцопросе приняли участие 3,9 тыс. интернет-пользователей старше 18 лет из всех федеральных округов. 32% назвали самой любимой зарубежной кухней итальянскую, 31% - грузинскую. На третьем месте японская кухня - ее любит 21%.

Отметим, жители Дальнего востока на первое место поставили китайскую кухню, а Сибири и Кавказа - грузинскую.

Удивительными оказались ответы на второй вопрос исследования - о том, пробовали ли респонденты блюда трех самых популярных в нашей стране зарубежных кухонь. Выяснилось, что 18% россиян никогда не ели пиццу, 22% - роллы, 23% - хинкали.