В МВД России заявили, что за последние четыре года число угонов автомобилей значительно сократилось.
На сайте ведомства сообщается, что их стало меньше примерно в два раза. Если в 2014 году зарегистрировано 34,2 тыс. угонов, то в 2018-м - 19,5 тыс.
По данным министерства, существенно повысился уровень безопасности на дорогах. Количество ДТП с 2014 по 2018 год уменьшилось почти на 16% (с 199,7 тыс. до 168,1 тыс.), число погибших в них - практически на треть (с 27 тыс. до 18,2 тыс. человек), раненых - примерно на 15% (с 251,8 тыс. до 214,9 тыс.).
В целом в указанный период число регистрируемых преступлений в нашей стране сократилось: с 2190,6 тыс. в 2014 году до 1991,5 тыс. в 2018-м. Между тем, добавили в МВД, растет число хищений путем мошеннических действий, а также преступлений с использованием компьютерных и информационных технологий.
Источник фото: сайт Госдумы
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