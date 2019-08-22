Почти половина опрошенных россиян (49%) поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Еще треть граждан не видят необходимых оснований для сокращения трудовой недели. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску работы Superjob.
При этом 30% респондентов, в случае сокращения рабочей недели, провели бы выходной в кругу семьи. Каждый пятый опрошенный потратил бы это время на поиск дополнительного заработка. Еще 16% предпочтут использовать дополнительный день только для отдыха, 15% респондентов посвятят выходной самообразованию и изучению иностранных языков, а 2% будут читать книги и заниматься своим здоровьем.
Ранее о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его мнению, такой переход вызван технологическим прогрессом, который не только уменьшает количество рабочих мест, но и помогает сократить количество рабочего времени.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Сотрудники московского МВД задержали проплаченных комментаторов блогера Алексея Навального, работающих в подпольном штабе одного из районов Москвы. Подробности сообщил Telegram-канал "Как-то вот так".
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд. Как будем забирать долги и будем ли, хотя бы у основных должников?