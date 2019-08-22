Почти половина россиян поддержали четырехдневную рабочую неделю

Почти половина опрошенных россиян (49%) поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Еще треть граждан не видят необходимых оснований для сокращения трудовой недели. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску работы Superjob.

При этом 30% респондентов, в случае сокращения рабочей недели, провели бы выходной в кругу семьи. Каждый пятый опрошенный потратил бы это время на поиск дополнительного заработка. Еще 16% предпочтут использовать дополнительный день только для отдыха, 15% респондентов посвятят выходной самообразованию и изучению иностранных языков, а 2% будут читать книги и заниматься своим здоровьем.

Ранее о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его мнению, такой переход вызван технологическим прогрессом, который не только уменьшает количество рабочих мест, но и помогает сократить количество рабочего времени.