В Новой Зеландии спикер парламента нянчил младенца прямо во время заседания. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Как отмечают журналисты, спикер парламента Тревор Маллард держал на коленях новорожденного. Он играл с ним, корил его из бутылочки и при этом довольно активно участвовал в дискуссии. Отмечается, что таким образом он решил помочь своему коллеге, который в этот момент выступал перед депутатами с речью.
Позднее фото с младенцем попало было опубликовано в Twitter. Пользователи в комментариях признались, что "это лучшее, что они видели за последние годы".
"Новая Зеландия, вы, может, и маленькая страна, но ваш пример способен вдохновить весь мир!", - написал один из пользователей социальной сети.
В статье подчеркивается, что другие члены парламента также похвалили своего коллегу за то, что он пришел на заседание вместе с новорожденным.
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