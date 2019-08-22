Спикер парламента Новой Зеландии покормил младенца во время заседания

В Новой Зеландии спикер парламента нянчил младенца прямо во время заседания. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Как отмечают журналисты, спикер парламента Тревор Маллард держал на коленях новорожденного. Он играл с ним, корил его из бутылочки и при этом довольно активно участвовал в дискуссии. Отмечается, что таким образом он решил помочь своему коллеге, который в этот момент выступал перед депутатами с речью.

Позднее фото с младенцем попало было опубликовано в Twitter. Пользователи в комментариях признались, что "это лучшее, что они видели за последние годы".

"Новая Зеландия, вы, может, и маленькая страна, но ваш пример способен вдохновить весь мир!", - написал один из пользователей социальной сети.

В статье подчеркивается, что другие члены парламента также похвалили своего коллегу за то, что он пришел на заседание вместе с новорожденным.