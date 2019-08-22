В Лондоне рядом со старым рынком Спиталфилдс запустили уличный торговый автомат, который позволяет за несколько минут купить новый автомобиль.
Как уточняет местный портал Carscoops, команде из шести инженеров потребовалось три месяца для того, чтобы спроектировать и построить автомат. Он представляет собой помещение с прозрачными стенами, терминалом и автоматическими дверьми.
В настоящее время автомат продает всего один автомобиль - Renault Zoe, который считается одним из самых популярных электромобилей в Великобритании. Стоимость машины в аппарате составляет 16 тысяч фунтов стерлингов. При этом покупатель может быть уверен, что ему предложили оптимальную цену, отмечают создатели.
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