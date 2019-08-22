Девушка распечатала переписку парня с другой и стала героиней интернета

Фотоснимок неизвестной пары, сделанный издалека на камеру мобильного телефона, стремительно набирает популярность в социальных сетях.

Причина большой популярности обыкновенной на первый взгляд фотографии кроется в предмете, который в своих руках держит девушка. В руках у нее распечатки переписки в Facebook Messenger. Многочисленные листки бумаги она и демонстрирует своему мужчине.

Автор забавного фотоснимка написал под ним: "RIP BRO". На русский язык фразу можно перевести как "Прощая, братишка".

Скорее всего, предполагают пользователи сети интернет, ревнивая девушка проникла в переписку мужчины в социальной сети и увидела там беседу с другой представительницей прекрасного пола. Разозлившись, обманутая пассия решила распечатать сообщения любвеобильной парочки и устроить своему избраннику, что называется, "разбор полетов".

Ранее социальные сети высмеяли фотографию бывшего президента Украины Петра Порошенко с пятилитровой бутылью.

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