Ученики 3 и 4 классов некоторых российских школ в наступающем учебном году начнут изучать психологию в рамках пилотного проекта Минобразования. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе.
"Психология начнет проводиться как пилотный проект в нескольких школах, чтобы посмотреть, оценить положительные и отрицательные моменты", - передает его слова агентство "Интерфакс".
Он добавил, что ведомство в скором времени выберет регионы, в которых будет запущен пилотный проект. Вести уроки будут педагоги-психологи. Они обсудят программу со специалистами Центра имени Сербского, авторами учебников по психологии для школ.
Напомним, в последние несколько лет в России произошло несколько резонансных случаев нападения подростков на школы с применением огнестрельного или холодного оружия. Эксперты отмечают рост жестокости детей и подростков, а также обращают внимание на распространение травли в школах.
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