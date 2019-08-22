Министерство финансов России не поддержало идею поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
"По Конституции граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости. Поэтому считаем, что в этом возрасте люди сами вправе принимать решение об употреблении алкоголя в том числе", - считают в министерстве.
Напомним, в июле текущего года в Государственную думу внесли проект закона, который наделяет регионы правом самостоятельно повышать до 21 года возраст продажи алкоголя. Сейчас документ находится на межведомственном согласовании. В Министерстве здравоохранения считают, что такая мера необходима, поскольку некоторые структуры мозга формируются только к 21 году. Инициатива также отвечает государственной политике по снижению уровня потребления спиртного в стране.
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