Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя

Министерство финансов России не поддержало идею поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

"По Конституции граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости. Поэтому считаем, что в этом возрасте люди сами вправе принимать решение об употреблении алкоголя в том числе", - считают в министерстве.

Напомним, в июле текущего года в Государственную думу внесли проект закона, который наделяет регионы правом самостоятельно повышать до 21 года возраст продажи алкоголя. Сейчас документ находится на межведомственном согласовании. В Министерстве здравоохранения считают, что такая мера необходима, поскольку некоторые структуры мозга формируются только к 21 году. Инициатива также отвечает государственной политике по снижению уровня потребления спиртного в стране.