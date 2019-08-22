Минпросвещения против компьютерных игр в школьной программе

В Минпросвещения не поддержали идею включить в школьную программу компьютерные игры.

В ведомстве отметили, что она и так рассчитана на допустимую нагрузку детей, если добавить новые предметы, ученики будут переутомляться.

Вместе с тем в министерстве добавили, что приветствуют профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования.

Включить компьютерные игры в школьную программу как факультативные занятия предложил Институт развития интернета. По мнению его сотрудников, детей нужно учить играть в игры, по которым проводятся международные соревнования, например, в Dota 2, FIFA, World of Tanks.

Эксперты отметили, что обучение данным играм позволит развивать навыки командной работы, слогики, скорости реакции.

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