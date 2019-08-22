В России сократилось число преподавателей в вузах

Профессорско-преподавательский состав вузов в России за минувший учебный год сократился в общем на девять тысяч человек. Такие данные приводятся в кратком статистическом сборнике под названием "Образование в цифрах: 2019", подготовленным Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Согласно исследованию, в 2017-2018 учебном году в вузах насчитывалось 245 тысяч преподавателей, а в минувшем - 236 тысяч. Сократилось число преподавателей в возрасте до 30 лет и в возрасте 60 лет и старше.

При этом, отмечается в сборнике, количество учителей в школах в прошлом учебном году выросло почти на 3 тысячи человек - до 1,082 миллиона. Рост также наблюдается и в отношении преподавателей в колледжах и техникумах. Их число за два учебных года выросло с 137 до 139 тысяч человек, заключают специалисты.