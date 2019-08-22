Жители Екатеринбурга и Саратова чаще всего задумываются о переезде

Жители Екатеринбурга, Саратова и Брянска чаще всего задумываются о смене постоянного места жительства и переезде в другой город. Об этом говорят результаты опроса, проведенного специалистами компании Zoom Market.

В десятку областных центров, жители которых чаще всего думают о переезде, попали Саранск, Пермь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Омск, Самара и Иваново. Реже всего планы по смене места жительства строят жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Нижнего Новгорода.

В опросе компании приняли участие почти 3 тысячи респондентов из 25 городов России. В исследовании уточняется, что несмотря на стремление переехать, большинству опрошенных (73%) нравится их город.

В качестве желанного места для переезда большинство (68%) респондентов выбрали Москву. На втором месте оказался Санкт-Петербург (13%), третье досталось Сочи (6%), четвертое - Симферополю (4%).