Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Пережившего инсульт Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Общество print

Советского и российского актера, народного артиста РСФСР, театрального режиссера, поэта и писателя Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр.

Состояние артиста оценивается как стабильное, рассказала корреспонденту агентства новостей РИА его супруга Ольга Остроумова.

Сколько Валентин Гафт пробудет в реабилитационном центре неизвестно, отметила она.

Напомним, что ведущий актер театра "Современник" был госпитализирован после инсульта. Состояние Гафта оценивалось как удовлетворительное.

83-летний Валентин Гафт окончил школу-студию МХАТ в 1957 году. Артист играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме". На сцене "Современника" Гафт выступает с 1969 года.

Самыми заметными работами именитого актера в кино являются роли в фильмах "Эзоп", "Ночные забавы", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово" и "Чародеи".

Ранее из больницы выписали Армена Джигарханяна.

Читайте также:

Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы гафт кино театр фильм актер артист инсульт здоровье валентин гафт
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Ошибки новичка на дороге во время дождя
Политика. Новости и аналитика
ФоРГО спрогнозировал ход выборов по всей стране
Новости медицины
Внутри человека обнаружено несколько миллионов неизвестных ранее белков
Новости Все >
Ученые завершат тесты очков с функцией распознавания лиц в 2019 году
Жители Екатеринбурга и Саратова чаще всего задумываются о переезде
Украинских арестантов обменяют на россиян Одинцова и Баранова
Пережившего инсульт Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр
Спасатели в Москве выловили тонувшего блогера, прыгнувшего за сумочкой
В московских школах телефоны не запретят
ВЦИОМ: 50% россиян не знают порядка цветов государственного флага РФ
ВОЗ не признала микропластик в питьевой воде опасным для здоровья
Twitter будет следить за аккаунтами темнокожих футболистов
Китай усомнился в перспективах развития отношений с США
Последние материалы
Спасатели в Москве выловили тонувшего блогера, прыгнувшего за сумочкой
В московских школах телефоны не запретят
ВОЗ не признала микропластик в питьевой воде опасным для здоровья
ВЦИОМ: 50% россиян не знают порядка цветов государственного флага РФ
Внутри человека обнаружено несколько миллионов неизвестных ранее белков
Twitter будет следить за аккаунтами темнокожих футболистов
Китай усомнился в перспективах развития отношений с США
В центре Блохина опровергли данные о массовом сокращении
В Москве бумагу можно будет обменять на билет в кино или на концерт
Минтруд рассмотрит возможность введения четырехдневной рабочей недели
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет

Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Общество
В Госдуме предложили выделять семьям "первосентябрьский капитал"
Политика. Новости и аналитика
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве

Сотрудники московского МВД задержали проплаченных комментаторов блогера Алексея Навального, работающих в подпольном штабе одного из районов Москвы. Подробности сообщил Telegram-канал "Как-то вот так".

Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Правила игры
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"

Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд. Как будем забирать долги и будем ли, хотя бы у основных должников?

Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Чиновница, обозвавшая жертв паводка "быдлом", носит часы за 2 млн руб.
Игорь Буккер Флуоресценция - признак внеземной жизни Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
ВЦИОМ: 50% россиян не знают порядка цветов государственного флага РФ
ВЦИОМ: 50% россиян не знают порядка цветов государственного флага РФ
ВЦИОМ: 50% россиян не знают порядка цветов государственного флага РФ
Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Над Донбассом поднят флаг Российской Федерации
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Рустем Сафронов: американцы - расисты по крови
Рустем Сафронов: американцы - расисты по крови
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Держатели кредитных карт стали чаще покупать продукты в рассрочку
Рустем Сафронов: американцы - расисты по крови
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Трамп обвинил владеющую Гренландией Данию в недостаточных выплатах НАТО
Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет
Зеленский предложил России отдать Крым в обмен на восстановление G8
История и современность
Будущее Земли зависит от быстротающей Гренландии
Будущее Земли зависит от быстротающей Гренландии
В Антарктиде обнаружили объект, похожий на "Марсианского сфинкса"
В Антарктиде обнаружили объект, похожий на "Марсианского сфинкса"
Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта
Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта
Эксперт: чем грозит для РФ запуск США "Томагавка" из установки ПРО
Эксперт: чем грозит для РФ запуск США "Томагавка" из установки ПРО
Экс-главу курганского отделения "Транснефти" задержали в Москве
Экс-главу курганского отделения "Транснефти" задержали в Москве
Разведка США изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Разведка США изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Как правитель Валахии Влад стал Дракулой
Как правитель Валахии Влад стал Дракулой
Несчастливая любовь: как Павел I "помог" знаменитому Багратиону
Несчастливая любовь: как Павел I "помог" знаменитому Багратиону
Котики, Петлюра, АТО и "холопы": Украина запускает свой Голливуд
Котики, Петлюра, АТО и "холопы": Украина запускает свой Голливуд
Большинство россиян беднеют и не верят в будущее
Большинство россиян беднеют и не верят в будущее
Фотогалереи
6 самых безопасных авто 6 Фото 6 самых безопасных авто
Как Кейт Хадсон издевается над собой 6 Фото Как Кейт Хадсон издевается над собой
Лесные "оборотни" 7 Фото Лесные "оборотни"
Найти мужа - искусство, удержать его - профессия 8 Фото Найти мужа - искусство, удержать его - профессия
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Домашнее
Семь причин, которые мешают произвести хорошее впечатление
Можно ли ослепнуть при кератоконусе?
Юрий Лоза раскрыл секрет своего крепкого брака
Роспотребнадзор советует беременным отказаться от поездок в Испанию
Диетологи рассказали о простом способе продлить жизнь
Сладости, полезные для детей и взрослых
Медики рассказали о лечебных свойствах хурмы
Врачи рассказали, какие продукты защищают от болезней сердца
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
Врачи: почему нельзя мыть курицу перед приготовлением
Врачи: почему нельзя мыть курицу перед приготовлением
Ошибки, которые мы совершаем в антивозрастном уходе
Ошибки, которые мы совершаем в антивозрастном уходе
Как придать себе уверенности. Правила для женщин.
Как придать себе уверенности. Правила для женщин.
"Вынесу мозг качественно, ведь по гороскопу я..."
"Вынесу мозг качественно, ведь по гороскопу я..."
Певица из Украины обвинила Ольгу Бузову в плагиате
Певица из Украины обвинила Ольгу Бузову в плагиате
Супруга Гафта запретила его друзьям навещать его
Супруга Гафта запретила его друзьям навещать его
Актриса Александра Назарова скончалась от болезни легких
Актриса Александра Назарова скончалась от болезни легких
Модерн в дизайне мебели
Модерн в дизайне мебели
Создаём мир для ребенка, или Как оформить детскую. Продолжение
Создаём мир для ребенка, или Как оформить детскую. Продолжение
Забавные фото
Зверская охота 5 Фото Зверская охота
Природа - великий художник 8 Фото Природа - великий художник
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ