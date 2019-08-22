Пережившего инсульт Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Советского и российского актера, народного артиста РСФСР, театрального режиссера, поэта и писателя Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр.

Состояние артиста оценивается как стабильное, рассказала корреспонденту агентства новостей РИА его супруга Ольга Остроумова.

Сколько Валентин Гафт пробудет в реабилитационном центре неизвестно, отметила она.

Напомним, что ведущий актер театра "Современник" был госпитализирован после инсульта. Состояние Гафта оценивалось как удовлетворительное.

83-летний Валентин Гафт окончил школу-студию МХАТ в 1957 году. Артист играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме". На сцене "Современника" Гафт выступает с 1969 года.

Самыми заметными работами именитого актера в кино являются роли в фильмах "Эзоп", "Ночные забавы", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово" и "Чародеи".

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