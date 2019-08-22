Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, какие чувства у россиян вызывает государственная символика Российской Федерации.
Подавляющее большинство россиян — 85% опрошенных — испытывают гордость, восхищение или симпатию, когда слышат российский государственный гимн.
84% респондентов признались, что испытывают те же эмоции при виде государственного флага. Чуть меньше — 80% опрошенных — испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственного герба.
Примечательно, что лишь 50% респондентов смогли назвать цвета государственного флага Российской Федерации в правильном порядке. Любопытно, что чаще всего без ошибок перечисляли очередность цветов молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет и респонденты с высшим образованием.
Первую строчку слов государственного гимна смогли воспроизвести лишь 17% граждан Российской Федерации, сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения.
53% опрошенных заявили, что считают недопустимым при ни при каких обстоятельствах незнание государственной символики, отмечают социологи.
Напомним, что сегодня, 22 августа, празднуется День Государственного флага Российской Федерации.
Ранее СМИ сообщили, что российский флаг подняли над зданием Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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