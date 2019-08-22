Жителей европейской части России ожидает сильная жара.
По данным Гидрометцентра, очень жарко будет в последние дни лета. Влияние на погоду окажет субтропический циклон, который образовался над Ближним Востоком.
Сильная жара будет и на юге страны. МЧС предупреждает, что возможно увеличение чрезвычайных ситуаций. Всем, кто планирует посетить курортные регионы, надо заранее побеспокоиться о предотвращении возможных проблем со здоровьем.
Между тем в Москве начнётся похолодание - температура воздуха понизится до 21-22 градусов, но осадков не ожидается. Такая же погода будет и в предстоящие выходные.
Накануне руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в сентябре жителей европейской части России ожидает бабье лето. В какие именно даты погода будет теплой и солнечной, синоптики спрогнозируют в конце августа.
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