В международном аэропорту Сан-Франциско вступил в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в Twitter.
"В среднем порядка 9 тыс. бутылок с водой продаются ежедневно в аэропорту Сан-Франциско, и мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы сократить эти масштабы", - отмечается в сообщении.
Вместо одноразовой пластиковой посуды предлагается использовать многоразовую, наполнить которую водой можно будет в специальных автоматах, установленных по всей территории аэропорта.
Похожий запрет уже действует на продажу еды в пластиковых контейнерах, а также пластиковых соломинок для напитков. В Сан-Франциско в минувшем году полностью отказались от трубочек для напитков из пластика. Власти Калифорнии первыми в стране приняли закон о запрете на применение полиэтиленовых пакетов.
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