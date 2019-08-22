В аэропорту Сан-Франциско запретили продажу воды в пластиковых бутылках

В международном аэропорту Сан-Франциско вступил в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в Twitter.

"В среднем порядка 9 тыс. бутылок с водой продаются ежедневно в аэропорту Сан-Франциско, и мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы сократить эти масштабы", - отмечается в сообщении.

Вместо одноразовой пластиковой посуды предлагается использовать многоразовую, наполнить которую водой можно будет в специальных автоматах, установленных по всей территории аэропорта.

Похожий запрет уже действует на продажу еды в пластиковых контейнерах, а также пластиковых соломинок для напитков. В Сан-Франциско в минувшем году полностью отказались от трубочек для напитков из пластика. Власти Калифорнии первыми в стране приняли закон о запрете на применение полиэтиленовых пакетов.