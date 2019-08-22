Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон назвал самым высокооплачиваемым актером года по версии Forbes. Его доходы оценены в $89,4 млн.

Год назад Джонсон занимал вторую строчку, а первым был Джордж Клуни, которого в этот раз нет даже в десятке лидеров.

Второе место в 2019-м занял исполнитель роли Тора Крис Хемсворт, он заработал $76,4 млн. На третьем - Роберт Дауни-младший с $66 млн.

Замыкают пятерку рейтинга индийский актер Акшай Кумар ($65 млн) и Джеки Чан ($58 млн).