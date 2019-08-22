Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон назвал самым высокооплачиваемым актером года по версии Forbes. Его доходы оценены в $89,4 млн.
Год назад Джонсон занимал вторую строчку, а первым был Джордж Клуни, которого в этот раз нет даже в десятке лидеров.
Второе место в 2019-м занял исполнитель роли Тора Крис Хемсворт, он заработал $76,4 млн. На третьем - Роберт Дауни-младший с $66 млн.
Замыкают пятерку рейтинга индийский актер Акшай Кумар ($65 млн) и Джеки Чан ($58 млн).
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