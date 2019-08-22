Компания по поиску персонала и публикации резюме HeadHunter провела опрос с целью выяснить, как россияне оценивают положение дел в их профессиональной области.
Выяснилось, что порядка четверти граждан РФ — 24% опрошенных — боятся, что будут уволены. Подавляющее большинство респондентов — 69% — уверены, что найти работу в их профессиональной области сложно.
8% россиян утвердительно ответили на вопрос о том, существует ли угроза увольнения на их текущем месте работы. 16% заявили, что угроза увольнения "скорее" существует.
Почти треть опрошенных — 27% — уверены, что найти работу в их профессиональной области сложно, а 42% же считают, что "скорее" сложно, отмечает HeadHunter.
29% опрошенных признались социологам, что в самое ближайшее время будут искать подработку помимо их текущей основной работы.
Еще 22% заявили, что рассматривают такую возможность.
8% респондентов заявили, что у них уже есть подработка помимо основной работы.
Исследование данных с сайта HeadHunter показало, что кассы самообслуживания лишают российских кассиров работы.
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