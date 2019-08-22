Эксперты из Института развития интернета обратились в Минпросвещения с предложением ввести в российских школах киберспортивные дисциплины, обучающие таким играм, как Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.
По словам специалистов, по этим играм ежегодно проводятся киберспортивные турниры и крупные чемпионаты, однако Minecraft и CodinGame не имеют отношения к подобным турнирам. Первая игра - это строительный симулятор, а вторая является площадкой для изучения программирования.
"Это должны быть занятия наполненные смыслом, позволяющие развивать навыки, необходимые в будущей взрослой жизни - стратегическое и логическое мышление, умение принимать быстрые решения, командная работа", - отметили в институте.
Игры отбирались с учетом возраста детей, учитывалась и их популярность среди мировой аудитории.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?