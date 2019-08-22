Эксперты предложили ввести в школах киберспортивные дисциплины

Эксперты из Института развития интернета обратились в Минпросвещения с предложением ввести в российских школах киберспортивные дисциплины, обучающие таким играм, как Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

По словам специалистов, по этим играм ежегодно проводятся киберспортивные турниры и крупные чемпионаты, однако Minecraft и CodinGame не имеют отношения к подобным турнирам. Первая игра - это строительный симулятор, а вторая является площадкой для изучения программирования.

"Это должны быть занятия наполненные смыслом, позволяющие развивать навыки, необходимые в будущей взрослой жизни - стратегическое и логическое мышление, умение принимать быстрые решения, командная работа", - отметили в институте.

Игры отбирались с учетом возраста детей, учитывалась и их популярность среди мировой аудитории.