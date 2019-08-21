В сентябре жителей европейской части России ожидает бабье лето. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В какие именно числа погода будет теплой и солнечной, спрогнозируют в конце августа, сказал он ТАСС.
Вильфанд отметил, что когда синоптики прогнозируют бабье лето в сентябре, то понимают под этим период хорошей сухой погоды после затяжного ненастья.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил, что бабье лето в этом году будет и продлится 7-10 дней.
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