Гидрометцентр: бабье лето будет

В сентябре жителей европейской части России ожидает бабье лето. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В какие именно числа погода будет теплой и солнечной, спрогнозируют в конце августа, сказал он ТАСС.

Вильфанд отметил, что когда синоптики прогнозируют бабье лето в сентябре, то понимают под этим период хорошей сухой погоды после затяжного ненастья.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил, что бабье лето в этом году будет и продлится 7-10 дней.