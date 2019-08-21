Рослесхоз: ущерб от лесных пожаров в 2019 году составил 7 млрд руб

Общий экономический ущерб от лесных пожаров в России в текущем году составил около 7 миллиардов рублей. Такую оценку представил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.

"Приближенная цифра по состоянию на сегодняшний день - 7 млрд руб. Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины", - цитирует его слова агентство РИА "Новости".

Глава ведомства добавил, что на сегодняшний день общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири составляет 1,121 млн гектаров, большая часть этой территории - это труднодоступная местность.

Напомним, в Счетной палате оценили потери от лесных пожаров в 2019 году в 2,4 миллиарда рублей. За предыдущие три года ущерб от лесных пожаров составил 68,9 млрд руб, отметили аудиторы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в начале августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить около 6 миллиардов из резервного фонда для Рослесхоза, МЧС и Минобороны России для тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

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