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Мэрия Москвы рассмотрит вопрос повышения минимальной пенсии

Общество print

Минимальный размер пенсий для неработающих пенсионеров Москвы намерены повысить в столице, заявил мэр Сергей Собянин.

"Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень", — отметил он. По словам Собянина, это может произойти уже на следующей неделе, и "обязательно" в ближайшее время.

С 1 января 2018 года минимальная московская пенсия выросла до 17,5 тысяч рублей. При учете столичной надбавки столько могут получать неработающие пенсионеры, которые живут в столице не менее 10 лет.

Ранее в Счетной палате заявили, что отмена индексации пенсий работающим пенсионерам не принесла ожидаемого эффекта, поскольку не сократила дефицит бюджета Пенсионного фонда России.

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