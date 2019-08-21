Минимальный размер пенсий для неработающих пенсионеров Москвы намерены повысить в столице, заявил мэр Сергей Собянин.
"Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень", — отметил он. По словам Собянина, это может произойти уже на следующей неделе, и "обязательно" в ближайшее время.
С 1 января 2018 года минимальная московская пенсия выросла до 17,5 тысяч рублей. При учете столичной надбавки столько могут получать неработающие пенсионеры, которые живут в столице не менее 10 лет.
Ранее в Счетной палате заявили, что отмена индексации пенсий работающим пенсионерам не принесла ожидаемого эффекта, поскольку не сократила дефицит бюджета Пенсионного фонда России.
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