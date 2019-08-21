Во время раскопок у здания Поганкиных палат в Пскове археологи обнаружили своеобразный "холодильник" XVII века. Об этом сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
"Помимо фрагментов костей и глиняной утвари, в торце одноэтажной части была обнаружена интересная конструкция снаружи памятника - квадратный в плане приямок, а также следы закладки оконного проема, свидетельствующий о том, что в давние времена он использовался как небольшая дверь наружу", - отмечается в сообщении.
Специалисты предположили, что обнаруженная конструкция использовалась для хранения продуктов. В скором времени находка будет передана в собственность музея.
Поганкины палаты были построены в 1670-х годах для купца Сергея Поганкина. Позднее палаты сдали Главной провиантской канцелярии под склады, ведомство затем их выкупило. В 1900 году Николай II передал здание из ведения Военного министерства Псковскому Археологическому обществу под музей. Сейчас палаты признаны памятником истории федерального значения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что следы самой ранней бойни древних людей, известной науке, обнаружили во время раскопок археологи из Великобритании, Кении, Испании, Австралии и Индии.
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