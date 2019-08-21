Археологи нашли в Крыму следы таинственного обряда

В Симферопольском районе Крыма вблизи древнего могильника археологи обнаружили места сожжения огромных бревен.

Профессор Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Храпунов заявил представителям СМИ, что такой обряд, когда в память об умерших прямо рядом с могилой разводили костер, ученым раньше не встречался.

Речь идет о могильнике рядом с селом Опушки. Людей здесь хоронили на протяжении примерно 500 лет - до четвертого века нашей эры. Пока удалось раскопать только часть захоронения.

В одной его части от воздействия огня покраснели камни, бревна сохранились, земля прокалена.