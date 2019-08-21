В Симферопольском районе Крыма вблизи древнего могильника археологи обнаружили места сожжения огромных бревен.
Профессор Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Храпунов заявил представителям СМИ, что такой обряд, когда в память об умерших прямо рядом с могилой разводили костер, ученым раньше не встречался.
Речь идет о могильнике рядом с селом Опушки. Людей здесь хоронили на протяжении примерно 500 лет - до четвертого века нашей эры. Пока удалось раскопать только часть захоронения.
В одной его части от воздействия огня покраснели камни, бревна сохранились, земля прокалена.
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