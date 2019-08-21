В СИЗО появятся книги для несовершеннолетних

Детский омбудсмен Анна Кузнецова совместно с Российской государственной детской библиотекой начала реализовывать проект по снабжению изоляторов книгами для детей. Кузнецова сообщила, что усилит работу в этом направлении и будет передавать больше книг в исправительные учреждения ФСИН.

"Я много раз посещала колонии, но обычно было не до изучения библиотек и книг. Недавно я увидела, что читают дети в СИЗО и пришла в ужас", - рассказала омбудсмен.

Уполномоченный по правам детей в России считает, что деструктивный контент негативно влияет на детскую психику, поэтому дети должны читать позитивные произведения.