Детский омбудсмен Анна Кузнецова совместно с Российской государственной детской библиотекой начала реализовывать проект по снабжению изоляторов книгами для детей. Кузнецова сообщила, что усилит работу в этом направлении и будет передавать больше книг в исправительные учреждения ФСИН.
"Я много раз посещала колонии, но обычно было не до изучения библиотек и книг. Недавно я увидела, что читают дети в СИЗО и пришла в ужас", - рассказала омбудсмен.
Уполномоченный по правам детей в России считает, что деструктивный контент негативно влияет на детскую психику, поэтому дети должны читать позитивные произведения.
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