Министерство здравоохранения России заявило об увеличении числа пациентов с рассеянным склерозом за последние пять лет.
Как отмечается в докладе ведомства, с 2014 года число заболевших выросло почти на 15 тысяч человек. Пять лет назад рассеянный склероз диагностировали у 67 тысяч россиян, а в минувшем году - у 82 тысяч.
Наибольший уровень заболеваемости в прошлом году зафиксирован в Санкт-Петербурге, Липецкой, Тульской, Псковской, Орловской и Тверской областях. Меньше всего случаев заболевания отмечалось в Туве, Чечне, Еврейской автономной области, Дагестане и Ингушетии.
Напомним, рассеянный склероз - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Это приводит к развитию ряда неврологических симптомов, а в конечном итоге - к прогрессирующей инвалидизации и значительному снижению продолжительности жизни.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минздрав раскрыл статистику о диагностике онкологических заболеваний среди россиян. Наиболее часто у пациентов с онкологией обнаруживают рак кожи (78,5 тысяч случаев), на втором месте - рак молочной железы (70,3 тысячи случаев).
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