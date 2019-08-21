ВЦИОМ: 82% жителей России не любят фотографироваться

Подавляющее большинство жителей России (82%) признались в том, что не любят фотографироваться. Об этом говорят результаты опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти половина опрошенных (47%) недовольны тем, как они получаются на снимках. По словам социологов, фотографироваться не любят 84% мужчин и 79% женщин, принявших участие в опросе. Обратного мнения придерживаются лишь 16% респондентов.

При этом 70% граждан фотографируют или фотографируются сами, однако с разной периодичностью. Чуть меньше половины (41%) делают это не менее одного раза в полгода, 20% - несколько раз в месяц, 8% - несколько раз в неделю, только 1% опрошенных фотографируется ежедневно. Еще 29% заявили, что не фотографируются вовсе.

Чаще всего для своих фотографий россияне используют мобильный телефон или смартфон (82%), намного реже - цифровой (15%) или пленочный фотоаппарат (1%).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство россиян употребляют алкоголь из-за существующей в обществе традиции отмечать праздники со спиртным.

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