Российские регионы планируют увеличить расходы на школьное питание и обновить рацион питания для детей. В него добавят больше горячих блюд, фруктов и овощей. В Кемерове пошли еще дальше. Там повара школьных столовых впервые в России начали готовить блюда по рецептам самих школьников.
Сейчас стоимость одного школьного обеда в среднем по России составляет от 35 до 120 рублей, в зависимости от блюд, которые в него включены. Эксперты утверждают, что рацион необходимо усилить горячими блюдами, которые более полезны для детей.
В Кемерове реализовали интересную систему. За закупку продуктов для школьной столовой отвечает предприятие "Школьное питание". В городе было запущено мобильное приложение для родителей и учеников, в котором они могут выбрать меню, а также оставить пожелания для поваров.
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