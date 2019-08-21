В регионах России планируют обновить школьный рацион

Российские регионы планируют увеличить расходы на школьное питание и обновить рацион питания для детей. В него добавят больше горячих блюд, фруктов и овощей. В Кемерове пошли еще дальше. Там повара школьных столовых впервые в России начали готовить блюда по рецептам самих школьников.

Сейчас стоимость одного школьного обеда в среднем по России составляет от 35 до 120 рублей, в зависимости от блюд, которые в него включены. Эксперты утверждают, что рацион необходимо усилить горячими блюдами, которые более полезны для детей.

В Кемерове реализовали интересную систему. За закупку продуктов для школьной столовой отвечает предприятие "Школьное питание". В городе было запущено мобильное приложение для родителей и учеников, в котором они могут выбрать меню, а также оставить пожелания для поваров.