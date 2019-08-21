Эксперты назвали ASUS наиболее ремонтируемой маркой ноутбуков в Москве

Ноутбуки фирмы ASUS чаще всего сдают в ремонт жители Москвы. На эту марку приходится 19% ремонтируемой техники, еще 18% - на ноутбуки Lenovo, а 15% - HP.

Как уточняет "Российская газета", частота поломок связана не с плохим качеством самих ноутбуков, а с тем, что эти марки наиболее популярны среди жителей столицы. Реже всего в сервисы по ремонту гаджетов попадают ноутбуки Acer (9%), Dell (7%) и Apple (7%).

Самой характерной поломкой стал выход из строя жесткого диска (21% случаев). На втором месте следует поломка материнской платы (17%). Проблемы с дисплеем и клавиатурой составляют 16% и 12% от общего числа поломок соответственно.

По словам специалистов, в основном поломки возникают из-за перегрузок, когда владельцы запускают на ноутбуках слишком производительные игры.

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