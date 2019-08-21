"Яндекс" назвал школьные ранцы самым популярным товаром конца августа

Аналитики компании "Яндекс" изучили статистику сервисов "Яндекс.Касса" и "Яндекс. Маркет", чтобы определить самый популярный товар последнего летнего месяца. В преддверии начала очередного учебного года наибольшим спросом среди россиян пользовались школьные рюкзаки.

Средняя стоимость школьного ранца составила 3,9 тысячи рублей. Примечательно, что 71% россиян приобретают рюкзаки со светоотражателями, независимо от бренда и страны производства. Рост спроса на школьные товары начался еще в конце июня, однако достиг пика в середине августа.