Аналитики компании "Яндекс" изучили статистику сервисов "Яндекс.Касса" и "Яндекс. Маркет", чтобы определить самый популярный товар последнего летнего месяца. В преддверии начала очередного учебного года наибольшим спросом среди россиян пользовались школьные рюкзаки.
Средняя стоимость школьного ранца составила 3,9 тысячи рублей. Примечательно, что 71% россиян приобретают рюкзаки со светоотражателями, независимо от бренда и страны производства. Рост спроса на школьные товары начался еще в конце июня, однако достиг пика в середине августа.
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