В "Яндексе" рассказали о запросах россиян, забывших название фильма

Специалисты компании "Яндекс" определили приметы, по которым россияне чаще всего пытаются найти фильмы, название которых они забыли.

В компании проанализировали 18 миллионов уникальных запросов за 2017-2019 годы. Обычно поиски фильма начинаются с перечисления основных черт главных героев, их семейной роли, профессии и национальности. Наиболее популярными местами действия в запросах оказались школа, город, тюрьма, лес и остров.

В исследовании отмечается, что некоторые запросы позволяют достаточно легко определить фильм. Картина "Большой куш" запомнилась некоторым пользователям тем, что там "Томми ненавидит цыган", а "Стражах галактики" было "дерево живое и енот живой". В фильме "Волк с Уолл-стрит" главный герой "отвечал на звонки и стал богатым". В сериале "Детективное агентство Дирка Джентли" многие пользователи не поняли сюжета, однако запомнили, что "там есть корги".

Как объяснили в "Яндексе", запросы про забытые фильмы в основном уникальны, поскольку люди по-разному описывают сцены и обращают внимание на различные детали. Для ответа на такие запросы использует традиционные поисковые алгоритмы в сочетании с нейросетевыми технологиями. Чтобы нейросеть лучше справлялась со своей задачей, ее обучают на редких запросах из истории поиска по другим темам.

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